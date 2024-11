Tottenham-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Altro giro, altra trasferta europea per la Roma. I giallorossi questa volta volano a Londra per sfidare il Tottenham, nella quinta giornata di Europa League. Dopo il debutto con sconfitta contro il Napoli, il nuovo allenatore Claudio Ranieri deve raddrizzare le cose anche in Europa, dove la Roma ha soltanto cinque punti in classifica, frutto della vittoria con la Dinamo Kiev e dei pareggio con l'Athletic Bilbao e l'Union Saint-Gilloise. I giallorossi occupano attualmente la ventesima posizione in classifica, mentre il Tottenham è fermo al settimo a quota 9 punti. La sfida tra Tottenham e Roma è in programma oggi, giovedì 28 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Tottenham (4-3-3): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Solanke, Son. All. Postecoglu

Roma (4-4-1-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Cristante, Koné, Zalewski; Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri Tottenham-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e l'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Novembre 2024