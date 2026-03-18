Attualità

Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, il Tottenham ospita l'Atletico Madrid – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si parte dalla vittoria per 5-2 dei Colchoneros in Spagna, segnata dalla scelta, rivelatasi disastrosa, di Tudor di lanciare Kinsky in porta al posto di Vicario, salvo poi sostituirlo dopo meno di 15 minuti proprio con l'azzurro dopo due papere del portiere ceco.  Servirà insomma un'impresa agli Spurs per ribaltare il risultato, mentre gli uomini di Simeone vedono a un passo i quarti di Champions League.   La sfida tra Tottenham e Atletico Madrid è in programma oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni: 
Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke. All. Tudor 
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.  Tottenham-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

‘Chi l’ha visto?’, stasera il punto sulla scomparsa della piccola Kata

1 ora fa

Cuba, l’ultimatum di Trump: “Il presidente Diaz Canel esca di scena”

1 ora fa

Champions, oggi Liverpool-Galatasaray: orario, probabili formazioni e dove vederla

1 ora fa

Scooter e moto 2026, prenotazione ecobonus al via da oggi: fino a 4mila euro di incentivo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio