Tottenham-Atletico Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, mercoledì 18 marzo, il Tottenham ospita l'Atletico Madrid – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. Si parte dalla vittoria per 5-2 dei Colchoneros in Spagna, segnata dalla scelta, rivelatasi disastrosa, di Tudor di lanciare Kinsky in porta al posto di Vicario, salvo poi sostituirlo dopo meno di 15 minuti proprio con l'azzurro dopo due papere del portiere ceco. Servirà insomma un'impresa agli Spurs per ribaltare il risultato, mentre gli uomini di Simeone vedono a un passo i quarti di Champions League. La sfida tra Tottenham e Atletico Madrid è in programma oggi, mercoledì 18 marzo, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke. All. Tudor

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone. Tottenham-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Marzo 2026