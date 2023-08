Toto Cutugno, a Milano i funerali: applausi all’arrivo del feretro

(Adnkronos) – Applausi musica e commozione per Toto Cutugno i cui funerali sono in corso dalle 11 alla basilica milanese dei santi Nereo e Achilleo. Il feretro del cantautore morto martedì dopo una lunga malattia, è stato accolto dalla folla che dalle prime ore di questa mattina aveva riempito la chiesa e il piazzale antistante per salutare per l'ultima volta l'artista. Tanti i colleghi presenti tra cui Giani Morandi e Enzo Ghinazzi (in arte Pupo). "Toto Cutugno era un grande uomo, un grande amico e un grande artista", ha detto Pupo mentre Morandi ha preferito non parlare. All’ingresso del carro funebre è scattato un lungo applauso in piazza, mentre alcuni musicisti hanno cominciato a suonare le sue canzoni. L’applauso è poi proseguito all’interno della chiesa nel momento in cui il feretro ha fatto il suo ingresso. Ad officiare la funzione religiosa è il parroco, don Gianluigi Panzeri. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Agosto 2023