Tosques e Burk Quartet in concerto

Proseguono gli appuntamenti di “Estate, Muse e Stelle 2021”, la rassegna promossa da Regione Puglia, Comune di Lucera, Teatro Pubblico Pugliese, Pugliapromozione e PrimaVera al Garibaldi, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti e Banca BPM, e in collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Conservatorio di Foggia Umberto Giordano, FAI Puglia, Università degli Studi di Foggia, Aps Cinque Porte Storiche di Lucera, che verrà realizzata all’Anfiteatro Augusteo dal 18 agosto al 25 settembre. Gli spettacoli del 25 agosto e del 1, 12 e 18 settembre sono organizzati con la preziosa collaborazione di PrimaVera al Garibaldi, con direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.Il 28 agosto da non perdere Tosques/Burk Quartet, con Antonio Tosques-chitarra, Greg Burk-piano, Giorgio Vendola-contrabbasso, Pierluigi Villani-batteria. Il quartetto nasce dall’incontro tra il chitarrista pugliese Antonio Tosques e il pianista statunitense Greg Burk con l’intento di proporre brani originali e standards rivisitati della tradizione jezzistica. A completare il quartetto due musicisti di grande levatura come Giorgio Vendola al contrabbasso e Pierluigi Villani alla batteria .Il quartetto sfrutta la scrittura per cimentarsi nell’improvvisazione ed esplorare, con interplay, le capacità dei quattro musicisti dando origine ad una esibizione sempre diversa.

