(Adnkronos) – Rinnovato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati l’accordo di programma per il restauro e la ripartizione degli spazi di Villa La Quiete a Firenze. Per il restauro vengono messi a disposizione 7 milioni di euro. Altro punto importante dell’accordo prevede l’utilizzazione di una parte dello spazio per ospitare la nuova sede dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Ricordiamo che all’interno della Villa, che è di proprietà della Regione, sono già ospitati l’Università degli Studi di Firenze, Estar (Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale), e Irpet (Istituto per la Programmazione Economica della Toscana).

“Con il rinnovo dell’accordo – ha spiegato il presidente Giani – ufficializziamo l’ingresso di un nuovo soggetto quale utilizzatore di uno spazio all’interno della Villa, ovvero dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, che avrà così la sua nuova sede istituzionale, una volta conclusi i lavori. Lo spazio attuale, in via Carducci in centro a Firenze, dev’essere adeguato e risanato. Ma è anche molto ristretto per ospitare e salvaguardare un patrimonio librario e archivistico di assoluto valore. Il trasferimento a Villa La Quiete, che conferma così la propria attitudine ad essere una vera e propria cittadella della cultura, ci è sembrato una soluzione logica, lì nell’antica villa che è stata la dimora, negli ultimi sei anni di vita, di Anna Maria Luisa de’ Medici, meglio nota come Elettrice Palatina. Un luogo di grande prestigio e significato che accanto a Università e uffici regionali, ospiterà anche un altro organismo di grande rilevanza storica e culturale”.

Dopo la ristrutturazione del giardino, della scala che porta al giardino stesso e della facciata prospiciente, il tutto grazie al PNRR, adesso è la volta di altre porzioni della Villa. L’accordo stanzia 7 milioni di euro così suddivisi: 3,5 per facciata, tetto ed impianti (2 da Università e 1,5 da Regione), 2 per l’inserimento dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e 1,5 per la realizzazione del muro di delimitazione e del nuovo parcheggio (tutti a carico della Regione). Il completamento dei lavori è previsto per il 2029.

Alla firma è intervenuto, tra gli altri, anche il presidente dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea, Vannino Chiti. “Ringrazio presidente e giunta regionale, staff della direzione regionale opere pubbliche, coloro che hanno reso possibile questa convenzione, oltre agli altri soggetti che in questo momento sono ospitati nella Villa. Mentre la Toscana, sia con questa convenzione che con la legge che ha disposto il piano triennale di finanziamento sia per l’Istituto che per gli istituti provinciali che alle associazioni antifasciste, è prima in Italia, e sulla legge triennale è purtroppo l’unica, a livello nazionale si sta andando in direzione opposta con tagli ai fondi per le associazioni antifasciste. Antifascismo e resistenza non sono un argomento di parte, ma il fondamento, come diceva Piero Calamandrei, della nostra Costituzione e punto fondamentale per la convivenza e il progresso degli italiani. L’Istituto – ha concluso Chiti – ha un patrimonio di documenti e libri vastissimo, donazioni continuano ad arrivare e lo spazio attuale, oltre che insufficiente, ha bisogno anche di essere risanato per consentire di esprimere tutte le sue potenzialità a servizio dei cittadini e della storia del Paese. Perchè gli istituti non sono una casa di parte ma la casa della libertà e della democrazia”.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026