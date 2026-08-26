Torremaggiore rinnova la memoria, aspettando il centenario

Torremaggiore sempre più terra di memoria, che non dimentica la lezione della storia, come per il “Sacco e Vanzetti memorial day”, che anche quest’anno, il 23 agosto, ha ricordato Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due emigranti italiani ingiustamente condannati a morte ed uccisi 99 anni fa, negli Stati Uniti d’America. Due figure divenute simbolo della lotta per la giustizia, la libertà e i diritti umani, gli stessi valori che insieme alla pace, alla democrazia e alla tutela dei diritti, sono stati al centro del memorial 2026. Una vicenda che continua a toccare l’attualità, e che ci interroga sulle ingiustizie dei nostri tempi: il ricordo diviene così partecipazione e impegno civile.

A dare vita all’incontro, condotto dal giornalista Antonio Moscatello, il presidente dell’associazione Sacco e Vanzetti, Matteo Marolla, l’assessore alla Cultura Ilenia Coppola, Gisella Naturale, vicepresidente della 4ª Commissione permanente del Senato – Politiche dell’Unione europea, Nicola Morra, già presidente della Commissione parlamentare antimafia, Fernando Villani, presidente dell’Associazione Italiani nel Mondo, e Dimitri Lioi Cavallaro, presidente dell’associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti Odv.

Diverse le realtà associative presenti tra il pubblico, a testimoniare la vicinanza del tessuto sociale e culturale all’iniziativa. Non ha fatto mancare la sua presenza Roberto Campanelli, socio e cofondatore dell’associazione Sacco e Vanzetti. Al dibattito è seguito il concerto di Alberto Bertoli, con un repertorio di canzoni dal valore civile e sociale, e la tradizionale fiaccolata, conclusasi al sepolcro di Nicola Sacco.

Intanto fervono già i preparativi per il prossimo memorial: un appuntamento tristemente memorabile, che segnerà i 100 anni dall’ingiusta uccisione di Sacco e Vanzetti.



Pubblicato il 26 Agosto 2026