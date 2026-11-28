A un mese dall’esplosione del 31 ottobre, il Presidio territoriale di assistenza (PTA) di Torremaggiore potrà riprendere parte delle attività sanitarie. Da lunedì 30 novembre sarà riaperto l’ingresso principale dell’ex ospedale e sarà possibile accedere ad alcuni dei servizi al piano terra e al primo piano della struttura, come comunicato dalla direttrice del Distretto sociosanitario di San Severo, Anna Maria Gualano. La riapertura parziale è stata disposta dal sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, con l’ordinanza numero 105 del 26 novembre 2026, a seguito delle verifiche tecniche e della valutazione delle condizioni di sicurezza dell’intero edificio, chiuso a tutela della pubblica incolumità dopo i danni provocati dalla deflagrazione. Il provvedimento di revoca parziale della precedente ordinanza consentirà l’accesso ai locali della Casa della Comunità, distribuiti tra il piano terra e il primo piano, all’ambulatorio vaccinale, al servizio di continuità assistenziale e all’Ospedale di Comunità. Restano invece interdette le aree direttamente interessate dai lavori di messa in sicurezza, nelle quali si trovano il CUP, l’ufficio per la scelta e la revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e l’ufficio protesica.

A chiedere la riapertura parziale del presidio era stata la direttrice generale dell’Asl Foggia, Tiziana Dimatteo, con una nota trasmessa al Comune il 25 novembre, corredata dalla relazione del direttore dell’Area Gestione Tecnica, Marcello Antonio Tedone.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che l’esplosione non ha provocato danni alle strutture portanti dell’edificio e che, attraverso la separazione dell’area di cantiere dal resto del plesso, sussistono le condizioni di sicurezza necessarie per consentire l’accesso ai servizi sanitari interessati dal provvedimento.

La relazione è accompagnata dalla documentazione relativa alle verifiche tecniche, comprese le prove strutturali eseguite nel corso del mese di novembre. Proseguono, intanto, i lavori per consentire la completa riapertura del Presidio territoriale di assistenza.



Pubblicato il 28 Novembre 2026