Torremaggiore investe nel futuro con una nuova illuminazione pubblica sostenibile

Un intervento strategico affidato a Hera Luce

Ha preso ufficialmente il via il progetto di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di Torremaggiore, un intervento strategico affidato a Hera Luce che prevede la sostituzione di oltre 2.970 punti luce con moderne tecnologie LED.Si tratta di un passo concreto verso una città più moderna e sostenibile, un investimento che unisce innovazione, risparmio e attenzione al benessere collettivo. La nuova illuminazione permetterà un consistente efficientamento energetico, con un risparmio pari all’86% rispetto ai consumi attuali, e garantirà una maggiore sicurezza nelle aree urbane, grazie a una luce più uniforme e performante. La riduzione dei consumi porterà inoltre a una significativa diminuzione delle emissioni di CO₂, contribuendo a rendere Torremaggiore una città più attenta all’ambiente e al futuro delle nuove generazioni.

Questo intervento non è solo un’opera di ammodernamento degli impianti, ma rappresenta una scelta di visione e di responsabilità. Il Comune investe in tecnologie avanzate e sostenibili, confermando una gestione amministrativa orientata all’innovazione, all’efficienza e all’uso consapevole delle risorse pubbliche.

Un sentito ringraziamento ai responsabili di Hera Luce e a tutta la tecnostruttura comunale, che con impegno, professionalità e un lungo e meticoloso lavoro hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo per la nostra comunità.


Pubblicato il 12 Novembre 2025

