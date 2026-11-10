Torremaggiore, Cup e scelta del medico riattivati nel consultorio dopo l’assalto al presidio sanitario

Tornano operativi a Torremaggiore il Centro Unico di Prenotazione (Cup) e il servizio di scelta e revoca del medico, dopo le criticità che hanno interessato il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) “Prof. Nicola Bellantuono” lo scorso 31 ottobre quando ignoti assaltarono le case del cup con l’esplosivo. L’ASL Foggia ha individuato e allestito una sede temporanea all’interno del Consultorio di via Salvatore Ciaccia, dove i cittadini potranno nuovamente accedere ai due servizi amministrativi senza essere costretti a raggiungere altre strutture sanitarie.

La soluzione è stata definita dalla Direzione Strategica dell’azienda sanitaria, d’intesa con la Direzione del Distretto Socio Sanitario di San Severo, dal quale dipende il presidio di Torremaggiore. In attesa del completamento dei lavori, le attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie e quelle relative alla scelta o alla revoca del medico saranno dunque assicurate nei locali del Consultorio.

Si tratta di due servizi particolarmente importanti per l’utenza, soprattutto per anziani e persone con difficoltà negli spostamenti, che potranno continuare a effettuare le pratiche direttamente a Torremaggiore. “La priorità di ASL Foggia è garantire ai cittadini la continuità dei servizi e il diritto di accesso alle prestazioni sanitarie e amministrative, anche in presenza di situazioni che richiedono interventi organizzativi straordinari”, dichiara la direttrice generale Tiziana Dimatteo.

“Abbiamo lavorato per individuare soluzioni tempestive e funzionali, mettendo al centro le esigenze della comunità e la sicurezza degli utenti e degli operatori”. La direttrice generale sottolinea inoltre che “il ripristino del Cup e del servizio di scelta e revoca del medico rappresenta un risultato concreto dell’impegno di ASL Foggia per assicurare la prossimità dei servizi e limitare i disagi per la popolazione”.

Sulla riorganizzazione interviene anche Anna Maria Gualano, direttrice del Distretto Socio Sanitario di San Severo.“La riorganizzazione temporanea consente di riportare sul territorio due servizi fondamentali per i cittadini, assicurando la possibilità di accedere alle attività amministrative senza doversi spostare in altri comuni”.Gualano ringrazia il personale coinvolto nell’allestimento della sede provvisoria e aggiunge: “Continueremo a lavorare per garantire la regolare erogazione dei servizi e accompagnare questa fase organizzativa con particolare attenzione ai bisogni dell’utenza”.



Pubblicato il 10 Novembre 2026