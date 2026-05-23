Torremaggiore capitale dell’extravergine di qualità

Torremaggiore ospita la presentazione della 26ª edizione della Guida agli Extravergini di Slow Food, appuntamento di rilievo per il comparto olivicolo pugliese e nazionale. L’iniziativa si terrà domenica 24 maggio alle ore 10 nella Sala del Trono del Castello Ducale ed è organizzata da Slow Food Puglia con il patrocinio del Comune di Torremaggiore e la collaborazione del Consorzio Peranzana Alta Daunia. L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione della cultura dell’olio extravergine di oliva e del territorio dell’Alta Daunia in una fase di crescente attenzione verso la qualità delle produzioni locali e la valorizzazione della filiera agricola.

Nel corso della mattinata sarà presentata la nuova edizione della guida e si svolgerà la cerimonia di premiazione di circa sessanta aziende provenienti dalle province di Foggia e Bat che si sono distinte per l’eccellenza dei loro oli ottenendo un riconoscimento nella pubblicazione Slow Food. Previsto anche un banco unico di assaggio che consentirà ai partecipanti di degustare gli extravergini selezionati e conoscere più da vicino la biodiversità olivicola del territorio.

Per Torremaggiore, città simbolo dell’oliva Peranzana e punto di riferimento della produzione olearia dell’Alta Daunia, l’appuntamento rappresenta un’occasione di particolare prestigio. Ospitare la presentazione della guida nazionale conferma infatti il ruolo sempre più centrale del territorio nella promozione dell’olio di qualità pugliese e nella valorizzazione delle produzioni identitarie locali. L’iniziativa unirà istituzioni, produttori e appassionati in una giornata dedicata all’eccellenza agroalimentare, alla tradizione e all’innovazione del settore olivicolo.



Pubblicato il 23 Maggio 2026