n quadrangolare di calcio per promuovere l’integrazione e l’inclusione, favorendo la socializzazione, attraverso lo sport. Questo l’obiettivo del torneo “Insieme per l’integrazione”che si svolgerà martedì 7 giugno alle ore 17.30 al campo di calcio “Paolo Pinto” dell’istituto I.P.E.O.A. “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo.Scenderanno in campo quattro squadre: l’amministrazione comunale, i ragazzi dei due centri di accoglienza straordinaria “San Matteo” e “Matrix” e l’istituto “Lecce”.«È bellissima la sinergia che si è creata con i ragazzi dei centri e con la scuola. Mi piace l’idea di un’amministrazione aperta, inclusiva, pronta ad abbattere ogni distanza e a favorire con ogni mezzo una vera e sentita integrazione» ha dichiarato la vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali “Mariapia Patrizio.«In qualità di dirigente scolastico mi sento inorgoglito da questa iniziativa che, aldilà dei colori politici, ci vede tutti uniti come un’unica grande squadra a supporto dell’integrazione e dell’inclusione– ha commentato il dirigente scolastico dell’I.P.E.O.A. “Michele Lecce” Luigi Talienti -.È questo il più profondo significato di ciò che facciamo: aprire le porte non solo della scuola ma dell’intero territorio e concedere a questi ragazzi delle possibilità effettive per restare e realizzarsi pienamente».L’evento, nato da un’idea condivisa tra scuola e amministrazione comunale, vedrà la partecipazione delle associazioni “Rocco Augelli”, ASD San Marco e ACSI Foggia.

