Tornanza al Rome Startup Week, viaggio socio-economico su territori italiani

(Adnkronos) – "Il progetto Tornanza è un viaggio socio-economico, una traversata attraverso i territori italiani. Abbiamo deciso un anno fa di partire con questa narrazione, ovvero il racconto di start-up, aziende, iniziative (anche sociali) a volte legate a persone che, dopo un percorso fatto all'estero, hanno deciso di rientrare in Italia o al nord Italia o in zone differenti da quella di origine per motivi di studio, di lavoro, per le ragioni più disparate; queste persone a un certo punto hanno riconsiderato di ritornare intravedendo evidentemente opportunità dove prima vedevano solo limiti. Abbiamo raccontato storie di aziende, di start-up nate proprio a seguito di quel bagaglio di conoscenze e di relazioni che queste persone hanno portato con sé dopo essere ritornati". Lo ha dichiarato Flavio Albano, responsabile strategico del progetto Tornanza, durante la quinta edizione della Rome Startup Week, il più importante festival dell’innovazione e delle startup nella Capitale, negli spazi industriali riconvertiti del Gazometro. "Il concetto delle relazioni e delle reti – ha spiegato – è il tema centrale che noi abbiamo osservato in tanti ecosistemi dell'innovazione, specie nelle persone che sono state nella Silicon Valley piuttosto che a Dubai. Appena rientrano, la prima cosa che fanno è proprio ricostruire relazioni. Hanno la necessità di momenti come Rome Startup Week per costruire confronti, per costruire networking, perché lo hanno visto funzionare benissimo all'estero e cercano anche qui di portare questo modello. Di conseguenza questi eventi sono la linfa vitale dell'ecosistema innovativo". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2025