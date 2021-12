Tornano a brillare le luci sul rione Fossi con la tradizione del presepe napoletano

“A suo dire l’umanità si divideva in due grandi gruppi nemici fra loro: i presepisti e gli alberisti. È una suddivisione così importante che dovrebbe comparire sui documenti di identità” Raccontava il grande Luciano de Crescenzo, a sottolineare simpaticamente l’importanza che da sempre riveste a Napoli la tradizione del presepe, un elemento imprescindibile del sentire natalizio partenopeo. Il profondo senso di una tradizione antica che il maestro Rocco Pasquariello, noto produttore musicale di artisti di fama internazionale, ha voluto trasporre in “Natale ad Accadia”, una nuova iniziativa firmata dalla sua prestigiosa direzione artistica, dopo l’appuntamento estivo di grande successo del Festival del Blues, che riaccende i riflettori sullo storico borgo dei Monti Dauni e sul suo rione Fossi.

Con il sottotitolo “Tra musica, visioni e mostre”, la manifestazione verrà inaugurata il prossimo 18 dicembre alle 18:30, nella Chiesa dei Santi Vito e Antonio, con la presentazione dell’installazione presepiale del maestro Carotenuto. Un’opera realizzata in sagome a misura d’uomo dipinte a mano, un pezzo di storia importante, ricco di una umanità palpitante di colori accesi, di scorci caratteristici e di intima solennità. Presenti anche i meravigliosi angeli di Giuseppe Ercolano, poster ad alta definizione in formato 70×100 cm delle sue opere. Figure fluttuanti in punta di piedi di cui spiccano la plasticità degli abiti e delle movenze del corpo, in un sapiente lavoro artigianale che ricorda elementi del barocco. “ Il presepe è il sogno per eccellenza di tutti i bambini. Ritengo importante riportare all’attenzione questa grande tradizione del presepe napoletano che si rifà al barocco, una volta il presepe era sinonimo di Natale autentico, e dell’intimo sentire di queste solennità che oggi si sono trasformate in qualcosa di troppo commerciale, trascurando il valore artistico di questa meravigliosa eredità, con le famose campane di vetro e le altre forme d’arte. Abbiamo cercato di valorizzare gli elementi del paesaggio con una illuminazione particolare tutta sul blu, con fari architetturali, focalizzandoci sul rione Fossi e le sue attrattive, attraverso la magia della tradizione legata al presepe, sono queste le cose che dobbiamo insegnare ai giovani, a non dimenticare il valore imprescindibile di certi elementi del passato. Sarà uno spettacolo da non perdere.” Spiega Pasquariello. Sempre il 18 dicembre il rione Fossi ospiterà anche l’inaugurazione della mostra “Il presepe napoletano”, che resterà allestita fino al 6 gennaio proponendo ai visitatori alcune rare Natività del Settecento napoletano insieme con opere di epoche più recenti e pezzi provenienti da prestigiose collezioni private: tra questi le statue dei pastori appartenenti alla collezione della famiglia Barra.

E proprio Peppe Barra sarà il protagonista dell’appuntamento in programma il 23 dicembre, antivigilia di Natale, alle 19.30 nel Palazzetto dello Sport di Accadia. La serata sarà aperta dalla presentazione di “Accadia, vento e pietre”, un docufilm di Luca Lanzano che racconta il paese e il suo borgo più antico, appunto il rione Fossi – in rovina dopo un disastroso terremoto – attraverso interviste e racconti degli anziani del posto.

Peppe Barra noto cantante e attore teatrale virtuoso e camaleontico, cantore della moderna napoletanità ma anche cultore della tradizione popolare che rivisita da anni con spirito innovativo, narratore di favole ancestrali, musicista e cabarettista, è senza dubbio tra gli artisti contemporanei più interessanti che Napoli abbia consacrato al panorama internazionale negli ultimi anni. Sarà inoltre in scena con “Natalizia”, lo spettacolo ispirato alla tradizione seicentesca della celeberrima “Cantata dei pastori” che proprio la sua compagnia ha rappresentato per quarant’anni consecutivi al teatro Trianon di Napoli. Rossella Cea

