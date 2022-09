Torna visitabile il museo delle arti e tradizioni popolari “M. Capuano”

È tornato visitabile, il museo delle arti e tradizioni popolari “M. Capuano”, dopo un periodo di chiusura dovuto ad un intervento di restauro dei reperti contenuti in struttura.«La riapertura è stata possibile grazie al prezioso apporto dei tre volontari del progetto di Servizio Civile “Per non dimenticare 2.0”, Michele Russo, Grazianna Siena e Maria Pazienza guidati dall’OLP (Operatore Locale di Progetto) Pio Gravina che ringrazio per l’impegno profuso a 360° – ha esordito la vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali Mariapia Patrizio –. Crediamo fortemente negli scambi interculturali e intergenerazionali e nei giovani come risorsa per il nostro territorio. Sono certa che anche in futuro potranno diventare parte integrante di progetti e iniziative culturali».«Questo è un momento di gioia per tutta la nostra comunità – ha spiegato il sindaco Michele Crisetti – Rendere fruibili e visitabili da tutti spazi che raccontano delle tradizioni popolari della nostra città, costituisce un importante punto di partenza per conoscere, apprezzare e tramandare la memoria storica di San Giovanni Rotondo. Un risultato raggiunto grazie anche al vivo interessamento e coinvolgimento dell’Assessore alla Cultura, Vittoria Steduto».A chiudere l’evento anche un momento di musica con il gruppo locale “I cantori del Gargano” e di poesia col poeta Pasquale Siena che ha declamato una delle opere di Michele Capuano davanti al pubblico presente e alla famiglia dell’autore a cui è dedicato il museo, che ha ringraziato l’amministrazione per l’attenzione e la cura rivolta alla figura di Capuano.Sarà possibile accedere e visitare il museo “M. Capuano”, sito in Piazza Santa Maria De Mattias, dal lunedì al venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 22.00.

