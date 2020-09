Torna l’appuntamento con “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”

La 3^ edizione prevede proiezioni, cammini e passeggiate, walk show, mostre, degustazioni sonore, laboratori ed eventi speciali, alcuni fruibili anche in live streaming. Ospite speciale Sergio Rubini, a cui andrà il Premio “Parco Nazionale del Gargano 2020” per i trent’anni del film “La stazione”.

Prosegue senza sosta il percorso di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, che quest’anno si terrà dal 4 al 6 settembre a Monte Sant’Angelo, nelle aree naturalistiche e di interesse storico del Parco Nazionale del Gargano. La 3^ edizione del festival cinematografico dedicato al tema del viaggio in tutte le sue sfumature ed accezioni – il cui nome si rifà al termine dialettale con cui è chiamata la cittadina di Monte Sant’Angelo, ma al contempo rimanda anche al “mondo”, ad una dimensione più alta e universale – si arricchisce di alcune novità che vanno ad impreziosire un format già consolidato.

«Mònde è un festival unico, con un format originalissimo che raccorda ed integra i diversi ambiti della valorizzazione culturale con l’espressione audiovisiva. Un festival di cinema che parla di attraversamenti culturali, fisici, temporali, interiori», afferma la presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dellomonaco. E la Regione Puglia ha deciso di investire su questo Festival perché, come spiega il direttore generale di Apulia Film Commission Antonio Parente: «rappresenta un importante riferimento per il territorio del Gargano, ricchissimo di bellezze e valori culturali ancora da scoprire e far scoprire attraverso il cinema». «Nell’anno dell’emergenza sanitaria Mònde, per la sua strutturazione, non poteva non essere resiliente. Al centro di tutto ci sarà il confronto con cammini, mostre e film in cui si riflette sul rapporto tra uomo/natura e senso di comunità», dichiara il direttore artistico di “Mònde” Luciano Toriello.

Ad aprire il Festival sarà la mostra fotografica “Io sono una forza del Passato”, ideata e curata dall’Archivio Storico Luce – Cinecittà, con cui si rinnova il legame nato lo scorso anno in occasione di “Gargano DOC – Scuola del documentario sui Cammini e gli Itinerari culturali”. Fulcro dell’esposizione due grandi maestri della fotografia – Garrubba e Settanni – e uno della cinepresa – Vittorio De Seta – che con i loro obiettivi hanno colto momenti e volti di riti di lavoro e vita nei campi dei paesini del Meridione italiano, in un Passato lontano e al tempo stesso vicino. Come sempre, durante le tre giornate di Festival sarà possibile immergersi nei temi del viaggiare “lento” e del viaggiare tout-court attraverso la proiezione di film a tema. Da “Madre Nostra” di Lorenzo Scaraggi a “Senza tempo” di Giuseppe Valentino, da “In questo mondo” di Anna Kauber a “London afloat” di Gloria Aura Bortolini, solo per citarne alcuni. A precedere o a seguire le proiezioni saranno gli incontri con autori, registi e rappresentanti del mondo culturale ed istituzionale che si confronteranno su diversi argomenti nell’innovativo Walk Show (fruibile anche in streaming), sintesi tra il tema del camminare e la conversazione a più voci.

Ripercorrendo a piedi le antiche vie di pellegrini e crociati, a “Mònde” sarà come sempre possibile andare alla scoperta del Parco Nazionale del Gargano e della Città dei due Siti Unesco attraverso i cammini e le passeggiate organizzati dall’Associazione Monte Sant’Angelo Francigena. “Il villaggio monastico” è il cammino dedicato agli Eremi di Pulsano, mentre “I segni nella storia” è la passeggiata guidata alla scoperta del caratteristico Rione Junno, con le sue tipiche case dalle facciate bianche e i vicoli stretti, e della Basilica di San Michele Arcangelo simbolo di Monte Sant’Angelo. Immancabile il cammino attraverso la Vetusta Faggeta della Foresta Umbra, per scoprire “Magia e biodiversità”, accompagnati dall’intervento musicale “Le tre fate e lo zampognaro di Pescocostanzo” da Il filatoio digitale.

