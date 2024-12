Torna l’anticiclone delle Azzorre, cosa vuol dire e che tempo di riserva per Capodanno

(Adnkronos) – Capodanno con l'anticiclone delle Azzorre. Nel corso della prossima settimana una vasta area di alta pressione, a partire dal weekend, si allungherà dall'Oceano Atlantico verso l'Europa occidentale, inglobando così anche l'Italia. L'anticiclone, riferisce il sito ilmeteo.it garantirà così una maggior stabilità atmosferica con valori termici nemmeno troppo rigidi specie durante le ore centrali della giornata. Da lunedì 30 dicembre spazio quindi al sole su buona parte dell'Italia; tuttavia come capita spesso durante la stagione invernale, la mancanza di ventilazione per giorni e giorni favorirà la formazione di nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro con purtroppo il ristagno di sostanze inquinanti. Per la Notte di San Silvestro avremo tempo stabile ovunque con il bel tempo che ci accompagnerà anche a Capodanno. Successivamente le condizioni meteo potrebbero subire un bello scossone; già nei primi giorni del nuovo anno una poderosa irruzione di aria gelida in discesa dall'Artico potrebbe riversarsi dapprima sull'Europa centro orientale per poi puntare anche il nostro Paese. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Dicembre 2024