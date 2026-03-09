Torna la Coppa Milano-Sanremo 2026

(Adnkronos) – Torna dal 26 al 29 marzo 2026 la XVII Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la competizione automobilistica più antica d’Italia che quest’anno celebra il 120° anniversario dalla prima edizione disputata nel 1906. La corsa nacque il lontano 4 aprile 1906, quando quattordici “

gentlemen drivers

” partirono da via Marina a Milano, sede dell’Automobile Club Milano, per affrontare un impegnativo itinerario fino a Sanremo, passando da Acqui Terme lungo le strade che i milanesi percorrevano per raggiungere la Riviera. La gara è promossa da Automobile Club Milano, con il supporto operativo dell’ACI e la validità sportiva garantita da ACI Sport nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi. Il programma prenderà il via, con ben 100 equiopaggi, con le tradizionali prove all’Autodromo Nazionale di Monza, seguite da un Opening Gala Dinner a Milano. Il giorno successivo la partenza ufficiale è prevista dall’Ippodromo Snai San Siro, da cui gli equipaggi attraverseranno il Piemonte con sosta al Castello di Piovera e arrivo a Genova. La terza giornata condurrà le vetture lungo la Riviera di Ponente fino a Sanremo, dove si svolgeranno la premiazione e il gala finale al Casinò della città dei fiori. La manifestazione si chiuderà domenica con un Tributo fuori gara sul circuito storico di Ospedaletti.

“La Coppa Milano-Sanremo rappresenta una pagina importante nella storia del motorismo italiano perché è la competizione automobilistica più antica del nostro Paese. Al via ci saranno i top driver della regolarità: guideranno modelli che hanno segnato un periodo importante della storia e si confronteranno in un percorso molto impegnativo dal punto di vista sportivo. L’edizione del 2026 sarà ancora una volta entusiasmante, all’insegna dello spirito sportivo e della tradizione che da sempre contraddistingue questa gara leggendaria” afferma Pietro Meda, Presidente di Automobile Club Milano.



Pubblicato il 9 Marzo 2026