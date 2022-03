Torna in scena per due fine settimana consecutivi “Fine esami mai”

La Piccola compagnia impertinente torna in scena per due fine settimana consecutivi con “Fine esami mai”, spettacolo liberamente tratto dal capolavoro di Eduardo De Filippo “Gli esami non finiscono mai”.Al Piccolo Teatro di Via Castiglione a Foggia, con repliche oggi, venerdì 18 e sabato 19, sempre alle 21, e poi le domeniche del 13 e 20 marzo alle ore 19.00.Sul palco, insieme al regista Pierluigi Bevilacqua, che ha curato pure l’adattamento, anche Lea Berardi, Francesca Camplese, Tonia Casalucci, Giorgia Cervicato, Asia Correra, Antonio Diurno, Tiziana Eugenelo, Elena La Riccia, Samanta Macchiarola, Umberto Mentana, Mario Mignogna, Celeste Morese, Veronica Ricucci, Alessia Riganti, Arturo Severo e Paolo Spezzati. Le scene e i costumi sono di Luigi Gentile e Michela Delli Carri.“Mettere in scena Eduardo è sempre un’impresa rischiosa – dichiara Bevilacqua -. La Piccola compagnia impertinente si era avvicinata alla poetica del Maestro già con ‘Eduardo remix’, nel 2018, una rivisitazione di un testo non troppo conosciuto: ‘Mia famiglia’. Questa volta il tentativo riguarda l’ultimo spettacolo scritto da Eduardo prima della sua morte, in una rivisitazione collettiva che coinvolge diciassette persone.In uno spazio come quello in Via Castiglione è complesso mettere su un lavoro così imponente – spiega il regista – sia per tematiche che per numero di attori in scena, ma la sfida è stata appassionante proprio perché in quest’ultimo atto di Eduardo c’è una sorta di compendio di tutte le emozioni umane più vere e intense, una specie di testamento senza tempo che abbiamo voluto rivisitare con la nostra poetica e il nostro stile.Il miglior modo per resistere prima di una normalità che auspichiamo ormai da due anni è quello di osare ancora per poter condividere con il pubblico un tentativo differente di comunicazione artistica”.L’ingresso al teatro è consentito solo con il Green Pass. Per informazioni e prenotazioni, si possono contattare i numeri: 329/3848435 e 0881/1961158 o scrivere all’indirizzo mail: info@piccolacompagniaimpertinente.com.

