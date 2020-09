Torna in scena la Fiera del Libro

Tutto pronto per l’XI edizione della “Fiera del libro – Città di Cerignola”, ideata e organizzata dall’associazione di promozione sociale OltreBabele che, anche quest’anno, nonostante le oggettive difficoltà organizzative legate all’emergenza epidemiologica, ha comunque deciso di non privare la propria città e l’intera provincia di un festival che, nel tempo, ha saputo conquistarsi una sua identità e una sua collocazione nel panorama culturale nazionale.

Per il terzo anno consecutivo, l’“ITET Dante Alighieri” di Cerignola si conferma co-organizzatore della manifestazione culturale assieme all’Aps OltreBabele. A credere nel progetto e a sostenerlo concretamente anche l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia, il Comune di Cerignola e la Fondazione Monti Uniti di Foggia.

Una formula rinnovata, una “limited edition” dove limited sta per speciale… a cominciare dalla location: il “Roma Teatro Cinema E…” (un tempo “Cinema Caputo”) nel pieno centro cittadino. Un vero e proprio contenitore culturale che ben si presta con i suoi spazi all’osservanza delle misure anti-Covid e all’offerta culturale della Fiera, come sempre incentrata su stand librari dove poter acquistare e una serie di eventi con ospiti di rilievo assoluto.

Uno sforzo imponente da parte dei volontari di OltreBabele, anche al fine di organizzare l’evento secondo le disposizioni regionali e nazionali emanate a causa dell’emergenza epidemiologica. Sono previsti due ingressi separati: per gli stand di libri si accederà dall’ingresso principale del Teatro su Corso Roma, mentre per seguire gli appuntamenti si accederà dall’ingresso laterale del Teatro su Via Toselli; basterà seguire le indicazioni visive e dello staff.

È consigliabile, per saltare la fila, evitare assembramenti e assicurarsi un posto, prenotarsi gratuitamente al link di seguito: https://fieralibrocerignola.it/prenota/

In assenza di prenotazione bisognerà presentarsi 30 minuti prima dell’appuntamento. Gli stessi dati previsti dal form online dovranno essere rilasciati al momento tramite compilazione di un modulo cartaceo. L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento posti.

Altra novità dell’XI Edizione è la possibilità di seguire gli appuntamenti anche in diretta in alta qualità sulla pagina Facebook “Fiera del Libro – Cerignola”.

I volontari dell’associazione OltreBabele invitano caldamente il pubblico a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni pubblicate sui canali social della Fiera del Libro e a sfruttare gli strumenti messi a disposizione sul sito www.fieralibrocerignola.it.

