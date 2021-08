Con 8 concerti e 6 tra visite guidate ed escursioni, tutti eventi a cui si può partecipare gratuitamente e su prenotazione, a Pietramontecorvino torna il Terravecchia Festival dal 28 agosto al 5 settembre 2021. L’undicesima edizione è organizzata come sempre dall’associazione culturale-musicale Terravecchia in Folk e dal Comune di Pietramontecorvino, col sostegno della Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo, e partnership di assoluto rilievo tra cui quelle di Gal Meridaunia, Università di Foggia, rete de I Borghi più belli d’Italia e Touring Club.La location è quella di Piazza Municipio. Si comincerà sabato 28 agosto con un doppio appuntamento: alle ore 21, saranno protagoniste la chitarra, la voce e le canzoni di Peppe Totaro; alle 22, invece, sul palco salirà Pietra Montecorvino, cantante e attrice sulle scene da 40 anni, interprete originale di innovazione e tradizione nel solco della grande scuola partenopea.Il 3 settembre, altro doppio appuntamento: alle ore 21, Andrea Marchesino e Alessandro D’Alessandro, alle 22.30 O’Rom. La sera dopo, quella del 4 settembre, tre diversi concerti: alle ore 21, toccherà a Progetto Traktor; alle 22 a Lavinia Mancusi; chiusura in grande stile con la voce e il violino sublimi della bravissima Her. L’ultimo concerto dell’edizione 2021 vedrà protagonista Daniele Sepe, il 5 settembre alle ore 21.30.Nelle giornate del 28 agosto, 3-4 e 5 settembre, si potrà partecipare alle visite guidate per scoprire il centro storico di Pietramontecorvino e il quartiere medievale di Terravecchia: la mattina dalle 10 alle 12 e in serata dalle 17 alle 20. Si pagherà solo e soltanto un ticket di 3 euro per l’ingresso e la visita alla Torre Normanna.Sono previste anche altre due escursioni: il 28 agosto, partenza alle ore 8 per scoprire il sito archeologico di Montecorvino e l’antica torre fortificata che domina un paesaggio naturale meraviglioso, collocata al centro di un’area nella quale gli scavi condotti negli ultimi anni hanno fatto emergere i resti di un insediamento medievale. IL 4 settembre, infine, è in programma la visita guidata con escursione nell’area naturalistica di Monte Sambuco: partenza alle ore 8 da Piazza Municipio. Per informazioni e prenotazioni sia per gli spettacoli che per visite guidate ed escursioni è possibile contattare via whatsapp il 3208424655.Nell’ambito del Terravecchia Festival, e con la partnership del Comune di Pietramontecorvino e del Gal Meridaunia, il giardino pensile del Palazzo Ducale ospiterà dal 3 al 5 settembre la quarta edizione del ‘Salotto di paglia”. La rassegna d’incontri sarà dedicata al tema delle Aree Interne, con interventi, dibattiti e tavole rotonde sulle direttrici “Natura”, “Comunità” e “Cultura” per lo sviluppo dell’entroterra italiano. Assieme ai sindaci dei comuni capofila dei raggruppamenti delle aree interne di Gargano e Monti Dauni, interverranno: il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta; i rappresentanti istituzionali del Gal Meridaunia; il direttore generale del settore Turismo e Cultura della Regione Puglia, Aldo Patruno; il presidente della rete de I Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi; il consigliere del Governo per la Strategia Nazionale Aree Interne, Domenico Gambacorta; autorevoli esponenti del mondo imprenditoriale, sociale e culturale.

