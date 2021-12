Torna il teatro nella Green Cave con “Racconto personale” di Mamadou Diakité

Il 20 e il 21 dicembre due repliche del monologo prodotto dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi da un racconto di Mamadou Diakité, con collaborazione alla riscrittura in forma di racconto di Stefania Marrone.Torna il teatro nella Green Cave il 20 e il 21 di dicembre 2021 con due repliche del monologo di Mamadou Diakité intitolato Racconto personale.Un racconto personale, come quelli che capitano in treno, in fila alle poste, in una sala d’attesa…ogni volta che qualcuno ha voglia di ascoltare e si trova a scoprire quanto è diversa dalla nostra la vita degli altri, e quanto simili alle nostre sono le emozioni, i bisogni e l’istinto che la guidano.Abbiamo immaginato un evento simbolico, per pochi spettatori alla volta perché per raccontare la propria vita c’è bisogno dell’intimità che annulla le distanze.Mamadou è un giovane cittadino della Costa d’Avorio che si è messo in viaggio “senza motivo”: non c’era una guerra nel suo Paese, non era perseguitato, aveva addirittura da mangiare tutti i giorni! Quella di Mamadou è una storia sfrontata e arrogante, che ci racconta di un ragazzo che ha semplicemente pensato di avere diritto a un’occasione nella vita per inseguire un sogno. Una storia lunga, che comincia con l’incontro con il trafficante più in gamba di tutta l’Africa: Sita la venditrice.Il biglietto costa 2 euro e 50 euro … perché tanto poco sembra valere a volte la vita di una persona, ma altrettanto poco serve per conoscerla e restituirle il valore che merita.Appuntamento il 20 e 21 dicembre ore 20 nella Green Cava di FestambienteSud.

