Torna il sereno nel campo largo al Comune

Dopo settimane caratterizzate da polemiche accese e frequenti assenze nell’aula consiliare, la maggioranza del “campo largo” al Comune di Foggia sembra finalmente riunirsi sotto una linea comune. Questo riaffiatamento mira a garantire alla sindaca Maria Episcopo la necessaria serenità per portare avanti una verifica approfondita all’interno della coalizione. È stata la stessa prima cittadina a sottolineare l’importanza di questo ritrovato equilibrio al termine della più recente seduta del consiglio comunale. La sindaca ha spiegato come il confronto con le delegazioni stia proseguendo attivamente, evidenziando che questa rappresenta la quinta verifica politica dall’inizio del suo mandato. Nonostante i recenti dissapori, ha tenuto a ricordare i risultati raggiunti dalla sua amministrazione: fino ad ora sono state infatti approvate ben 700 delibere di giunta, mentre nessuna sessione consiliare fondamentale per l’approvazione di provvedimenti cruciali per la città è mai stata bloccata. Tuttavia, durante la stessa seduta consiliare, l’attenzione si è anche rivolta alla questione dei lavoratori del verde pubblico. All’interno dell’aula erano infatti presenti 28 dipendenti che, dopo anni di precariato e contratti part-time, hanno avanzato la richiesta di ottenere il passaggio a contratti a tempo pieno. Inoltre, hanno espresso varie critiche rispetto al bando di gara recentemente aperto. In merito a queste preoccupazioni, l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile ha fornito alcune precisazioni. Ha messo in evidenza come il nuovo bando includa clausole pensate proprio per tutelare i diritti dei lavoratori. Tra queste spiccano l’introduzione di un salario minimo garantito e l’obbligo, per le aziende vincitrici, di offrire contratti full-time ai dipendenti nel caso in cui venga deciso un incremento delle ore lavorative. Questi punti, secondo Aprile, sono stati inseriti per assicurare maggiore stabilità ai lavoratori coinvolti e per garantire condizioni occupazionali più dignitose.

Nel corso della seduta è stato approvato l’affidamento in house, per 48 mesi, alla società AM Service Srl dei servizi di supporto amministrativo, gestione documentale, assistenza informatica, reception e facchinaggio. Via libera all’unanimità anche all’ordine del giorno sulla carenza di organico dei Vigili del Fuoco di Foggia, con l’impegno della Giunta a sollecitare il Ministero dell’Interno per il potenziamento dei distaccamenti di Manfredonia, San Severo e Cerignola, l’adeguamento del personale, l’apertura di un presidio presso il Gino Lisa, il riconoscimento del comando come sede di dirigenza superiore e l’istituzione di un distaccamento volontario cittadino. In aula era presente anche il comandante provinciale Giulio Capuano.

Tra i provvedimenti approvati anche l’istituzione della Consulta per l’Ambiente e per il Verde, con il relativo regolamento di funzionamento, che si inserisce nel percorso partecipativo avviato dall’amministrazione dopo la nascita della Consulta per la Parità, della Consulta del Commercio e dell’Artigianato e dell’Urban Center. Strumenti pensati per favorire il confronto tra istituzioni, cittadini, associazioni e tecnici, con il contributo sia della maggioranza sia dell’opposizione.

Spazio infine anche al dibattito su un’interrogazione a risposta scritta relativa al mancato riconoscimento del credito derivante dalla convenzione urbanistica tra il Comune di Foggia e il Consorzio Coop Casa, segno di un consiglio che torna operativo ma ancora attraversato da temi politici e amministrativi rilevanti.



Pubblicato il 26 Marzo 2026