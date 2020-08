Torna il Festival “Nuove Drammaturgie Indipendenti”

Torna il Festival Nu.D.I. (Nuove Drammaturgie Indipendenti), la rassegna teatrale organizzata dal Teatro dei Limoni, giunta alla sua ottava edizione. Realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, il Nu.D.I. si terrà presso la Villa Comunale di Foggia dal 2 al 6 Settembre 2020.

“In questo difficile 2020 – dichiara Roberto Galano, direttore artistico del TdL -, abbiamo deciso che si dovesse dare la priorità alle realtà teatrali produttive del territorio, che con coraggio, fatica, competenza, professionalità e, soprattutto, risorse private si ergono a isole di resistenza culturale, pronte a dare asilo alle “minoranze” cittadine interessate alla cultura e al teatro. Unico straniero in cartellone, Stefano Angelucci Marino (Teatro del Sangro) che, insieme a Dino La Cecilia (Piccolo Teatro di Foggia) e Pierluigi Bevilacqua (piccola compagnia impertinente), hanno accettato di far parte di questa ottava edizione del Nu.D.I., nonostante l’esiguo compenso.”

Per partecipare agli eventi è necessario prenotare il proprio posto a sedere tramite la piattaforma Eventbrite. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.Di seguito il programma.2 Settembre | ore 21:00

“Regina Madre” di Manlio Santanelli || regia Stefano Angelucci Marino con Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino maschere BRAT Teatro scenografia Tibò Gilbert produzione Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con il Teatro del Sangro.Commedia a due personaggi ambientata ai nostri giorni, “Regina Madre” prende le mosse da un classico ‘ritorno a casa’. Alfredo, grigio cinquantenne segnato dal duplice fallimento di un matrimonio naufragato, che ancora lo coinvolge, e di un’attività giornalistica nella quale non è riuscito ad emergere, un giorno si presenta a casa della madre dichiarandosi deciso a rimanervi per poterla assistere nella malattia. In realtà egli nutre il segreto intento di realizzare uno scoop da cronista senza scrupoli: raccontare gli ultimi mesi e la morte della vecchia signora.Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini si misurano con questo testo lavorando con due maschere antropomorfe che permettono la trasfigurazione.

3 Settembre | ore 21:00 “Frichigno” di Enrico Cibelli || regia Pierluigi Bevilacqua,

con Pierluigi Bevilacqua musiche originali Valerio De Santis produzione Piccola compagnia impertinente.Cos’hanno in comune Zemanlandia e la Società? E cosa c’entra il cantante dei Nirvana?

“Frichigno!” è un monologo teatrale ad alta voce, come quando urli allo stadio, perché sta giocando la squadra del Foggia e sta dando spettacolo. “Frichigno!” è il racconto di una città, la nostra, abituata a indossare la maglia nera del Sole24ore. Una città alla quale siamo legati a doppia mandata, andata e ritorno.Quindi “Frichigno!” parla di Foggia? Sì, ma non solo. Narra le peripezie di una generazione, chiamata generazione X, delle sue paure e delle sue sfide, passando attraverso due leggende degli anni ’90, Zdeněk Zeman e Kurt Cobain, e le storie della mafia foggiana, che da decenni detta legge in città, al di fuori della legge.Cosa mai fatta finora “Frichigno!” porta sul palco la Società, la criminalità organizzata della quale così poco si parla. “Frichigno!” come urlano i bambini foggiani quando, durante una qualsiasi partita di calcio in strada, il portiere tocca la palla con le mani, fuori dalla sua area, e fa finta di nulla. E tocca a te gridare: alt gioco, frichigno!

Frichigno! come dovrebbe urlare chiunque ami questa città.4 Settembre || ore 21:00

“Frammenti dentro” scritto, diretto e interpretato da Dino La Cecilia live performance e sound designer Guido Paolo Longo produzione Piccolo Teatro di Foggia.Attore unico in scena, La Cecilia sarà accompagnato dal pianoforte del Maestro Guido Paolo Longo che, attraverso una serie d’improvvisazioni sonore, scandirà la partitura narrativa di un monologo articolato in “frame”, episodi interlacciati seguendo il fil rouge ispirato da alcune opere del grande Eduardo De Filippo. È un monologo che narra, con una cifra stilistica molto contemporanea, evocativa e a tratti lucidamente amara, la storia della crisi sentimentale di una giovane coppia, da cui si dipanano delle riflessioni di ampio respiro sulla famiglia attuale.

