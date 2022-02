Torna il Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano”, il prestigioso contest che si svolge a Foggia nel mese di maggio e richiama ogni anno migliaia di concorrenti da tutta Italia e dall’estero.

La presentazione della 14esima edizione si è svolta a Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia, ente che quest’anno collabora alla realizzazione della kermesse musicale organizzata all’Associazione “Suoni del Sud”, in sinergia con il Teatro del Fuoco, il Teatro Pubblico Pugliese e il Premio 10 e lode.

Tra le novità di questa edizione spiccano la presenza di Irene Grandi e del batterista americano John Riley, nonché la masterclass di canto moderno con Maria Grazia Fontana quale premio per tutti i vincitori del Talent Voice. Il Concorso si svolgerà in presenza dal 2 al 5 maggio al Teatro del Fuoco di Foggia. Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 12 aprile e, data la massiccia partecipazione degli anni precedenti, per alcune sezioni sono previste delle fasi di preselezione. Sono intervenuti Nicola Gatta, presidente della Provincia di Foggia, Gianni Cuciniello, rappresentante dell’Associazione “Suoni del Sud” e presidente del Concorso, Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese, e il direttore artistico del Concorso musicale Giordano, Lorenzo Ciuffreda.

“Abbiamo accettato con entusiasmo di collaborare alla realizzazione del Concorso Giordano – ha dichiarato il presidente Gatta – alla luce del grande successo riscosso in questi anni da questo contest che coinvolge artisti importanti del panorama canoro e musicale nazionale e internazionale, nonché migliaia di giovani pronti a mostrare il proprio talento in quattro giornate intense. Il Concorso Giordano è un prodotto culturale-musicale di qualità della Capitanata, nato con l’intento di divulgare la cultura musicale e creare nuove occasioni di crescita per gli artisti emergenti. L’impegno profuso dell’Associazione ‘Suoni del Sud’ ha portato a un risultato straordinario, che arricchisce l’offerta culturale provinciale travalicando i confini regionali”. Nell’occasione è stato presentato anche “Amore, Guerra e Pace – 4ª edizione”, il Cd ufficiale del Concorso, prodotto dall’associazione “Suoni del Sud” e dal settore Cultura del Comune diretto da Carlo Dicesare. L’album contiene 11 cover di celebri canzoni italiane interpretate da alcuni dei vincitori del Talent Voice 2021: Martina Ventrella, Ylenia Mangiacotti, Dorothea Tamma, Alessio Torri, Francesco Bavaro, Giuseppe Di Sette, Donato Inglese, Edoardo Guarini, Rebecca Venafro, Annalaura Marseglia, Michele Gentile. Le voci sono accompagnate dalla Band “Suoni del Sud” composta da Giuseppe Fabrizio (pianoforte), Domenico de Biase (keyborad), Patrizio Campanile (chitarra), Sergio Picucci (basso) e special guest Maxx Furian (batteria).Anche questo quarto progetto discografico è stato interamente curato dal maestro Lorenzo Ciuffreda, dalla selezione e assegnazione dei brani alle scelte stilistiche, con il supporto del Banco BPM, main partner del Concorso. La compilation è stata registrata presso il Clab Studios di Foggia, con il sound engineer Angelo de Cosimo, mentre l’arrangiamento è stato curato dal maestro Domenico de Biase dello DdB studio-recording di San Severo. “Il disco di quest’anno è in un’edizione di particolare pregio sia musicalmente che esteticamente – hanno spiegato Ciuffreda e Cuciniello – poiché il cd ricorda un vinile, proprio per sottolineare l’elevata qualità del prodotto discografico, nella consapevolezza di stare contribuendo in maniera importante al futuro artistico di questi giovani talentuosi”.

