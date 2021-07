Torna FestaAmbienteSud, tra economia circolare e spettacoli

E’ dedicata alla “Next Green Generation” la 17/a edizione di FestAmbienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, presentato a Bari nella sede della Regione Puglia e organizzato in due fine settimana a cavallo tra luglio e agosto sul Gargano, in parte devastato da incendi nei giorni scorsi. La rassegna, con 22 appuntamenti tra concerti, teatro, dj, letteratura, e una mostra, si apre venerdì 23 luglio a Monte Sant’Angelo con un ecoforum dedicato all’Economia Circolare che durerà tutto il giorno: si comincia al mattino con “Economia Circolare ed impianti industriali: un binomio inscindibile”, con la presenza di molte imprese, moderato da Laura Brambilla (Fondazione Legambiente Innovazione”); si prosegue nel pomeriggio con un focus sulla provincia di Foggia che ospita l’evento, una ricognizione dello stato dell’arte dell’Economia Circolare nel foggiano; per finire la sera con un appuntamento sulla “Agroecologia: generazione circolare-stili di vita-lavoro ed etica-dalla terra alla tavola-agricoltura e società”. In mattinata saranno inoltre premiati i due Comuni Ricicloni pugliesi “Rifiuti Free”, Volturino (Foggia) e Avetrana (Taranto), mentre Legambiente conferirà il premio speciale FestambienteSud ad altri comuni pugliesi: Leverano, Laterza, Galatina, Cisternino, Surbo, San Giovanni Rotondo, Altamura, Deliceto, San Pancrazio Salentino e Trani. Per gli spettacoli a Monte Sant’Angelo, fino al 25 luglio sono attesi tra gli altri Daniele Sepe Trio e, per il teatro, Pierpaolo Capovilla che darà voce a Majakovskij (“Eresia”) e a Pasolini (“La religione del mio tempo”). Dal 31 luglio al 2 agosto FestAmbienteSud si sposta a Vieste e in Foresta Umbra, per un programma tutto di cultura e spettacoli (info: festambientesud.it).

