Torna dal Congo e muore, Spallanzani: “Malaria nel sangue”

Malaria nel sangue del 55enne di Trevignano (Treviso) morto dopo essere rientrato da un viaggio in Congo. La conferma arriva dall'Inmi Spallanzani di Roma che in una nota spiega come "i campioni di sangue sono stati analizzati per la ricerca di diversi agenti patogeni attraverso diversi metodi di indagine presso il Laboratorio di Virologia e i Laboratori di Biosicurezza. I risultati hanno evidenziato la presenza di plasmodium falciparum, agente responsabile della malaria. Le stesse analisi hanno escluso la presenza di altri agenti patogeni e virali co-infettanti". "Il ministero della Salute monitora la situazione con un gruppo di coordinamento e sono in via di definizione le tempistiche per individuare nuovi casi" di rientro dal Congo, ha detto dal canto suo il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo al Question Time alla Camera sul ritardo nell'adozione del piano pandemico e sulle iniziative volte a garantire adeguate risorse al sistema sanitario in relazione a potenziali emergenze sanitarie. "Il 29 novembre – ha ricordato Ciriani – il Congo ha segnalato una allerta per un aumento dei decessi per una malattia non diagnostica nella zona di Panzi, 406 casi con sintomi come febbre e dolori. C'è una epidemia in corso e sono stati registrati 31 decessi – ha aggiunto – secondo l'Oms il rischio è moderato a causa della natura localizzata dell'epidemia. Le forme gravi di malattia sono in individui con malnutrizione e – sempre secondo l'Oms – c'è una mancanza di capacità diagnostica a livello locale" che è la causa del ritardo nella definizione della malattia 'misteriosa'.



Pubblicato il 18 Dicembre 2024