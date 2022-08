Torna Alimentart, l’evento nel centro storico di Vico del Gargano

Torna Alimentart, l’evento organizzato dall’associazione Alimentart e dalla CNA Confederazione Nazionale Artigianato Commercio PMI in collaborazione con la Proloco di Vico del Gargano per promuovere i prodotti tipici, l’arte e l’artigianato del territorio.In attesa di Alimentart, venerdì 12 agosto alle ore 21.00 in Piazza Castello, si terrà una presentazione esperienziale del libro “La Settimana Santa di Vico del Gargano” di Francesco A.P. Saggese, Pasquale D’Apolito e Francesco Pupillo: i riti della Settimana Santa di Vico del Gargano, e tutto ciò che avviene dietro le quinte, verranno raccontati e mostrati dagli autori del libro e dai protagonisti, coloro che fanno si che ogni anno la tradizione si ripeta. Si accenderanno i riflettori su uno dei riti più affascinanti della Puglia, consentendo ai visitatori che affollano il Gargano nel periodo estivo di conoscere le tradizioni del periodo pasquale.abato 13 agosto, a partire dalle 19.00 in Piazza Castello, Alimentart entrerà nel vivo con l’apertura della mostra-mercato dei prodotti dell’artigianato artistico e alimentare della provincia di Foggia. Un percorso che consentirà ai visitatori di conoscere le tipicità e le eccellenze del territorio direttamente dai produttori. Non mancherà la musica live con i Raffaele Fiengo Quintet, lo street food e l’arte di Francesca Maiorano “Red Cinnamoon” che darà vita a un quadro nel corso della manifestazione.Imperdibile alle ore 20.00 lo show cooking e degustazione a cura dello chef Mario Falco, Presidente dell’Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata, che accompagnerà i visitatori alla scoperta di ricette estive a base di prodotti locali a Km0 .Durante la serata sarà possibile visitare la mostra fotografica “Nelle viscere di un popolo” di Pasquale D’Apolito nella stradina adiacente la chiesa di San Giuseppe e la mostra “Da luce trafitto. Alfredo Bortoluzzi e la Via Crucis di Vico del Gargano” a cura di Francesco A.P. Saggese presso la Chiesa Madre.

