Torna a Piacenza Nuclear Power Expo, dal 9 all’11 giugno la II edizione

(Adnkronos) – Dopo il successo della prima edizione, Nuclear Power Expo torna a Piacenza Expo dal 9 all’11 giugno 2026. Organizzata dalla Mediapoint & Exhibitions, la manifestazione si conferma l’appuntamento di riferimento per il comparto nucleare nazionale: una piattaforma unica in Italia dove filiera industriale, istituzioni, università e centri di ricerca si incontrano per dare concretezza al rilancio dell’energia nucleare civile nel Paese. Il padiglione due di Piacenza Expo ospiterà espositori italiani e internazionali operativi lungo tutta la catena del valore del settore nucleare: dalla progettazione e ingegneria alla componentistica di precisione, dai sistemi di sicurezza e controllo alla caldareria pesante, fino alla formazione specializzata, alla gestione dei rifiuti radioattivi e alle soluzioni per il decommissioning. Un’occasione concreta per fare sistema, avviare relazioni commerciali e misurare la propria posizione competitiva nel mercato europeo e globale. Fitto il programma congressuale tra convegni qualificati, tavoli tecnici e sessioni tematiche che affronteranno i temi strategici della filiera nucleare italiana e internazionale. Dalla qualificazione dei fornitori per i mercati esteri, alla formazione delle nuove generazioni di professionisti nucleari, ai percorsi di accreditamento per la supply chain degli Smr, ogni sessione è pensata come uno spazio reale di scambio, approfondimento e networking tra i protagonisti del settore. I convegni vedranno la partecipazione di rappresentanti del mondo industriale, istituzionale e accademico, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra tutti gli attori della filiera e contribuire alla definizione di una strategia nazionale condivisa sul nucleare. “Ci avviciniamo alla seconda edizione di Nuclear Power Expo in un contesto radicalmente mutato rispetto a soli dodici mesi fa – ha dichiarato Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions – Il vertice Aiea di Parigi di marzo, la strategia europea sugli Smr, le tensioni energetiche innescate dalla crisi iraniana e la conseguente corsa alla sovranità energetica hanno trasformato il nucleare da opzione futuribile a priorità strategica immediata. L’Italia non può permettersi di restare a guardare: ha competenze industriali di assoluta eccellenza, un mondo accademico e scientifico riconosciuto a livello internazionale e una filiera manifatturiera pronta a cogliere le opportunità di un mercato europeo in rapida espansione. Nuclear Power Expo nasce esattamente per questo: dare a questo sistema un luogo fisico dove incontrarsi, confrontarsi e trasformare le potenzialità in progetti concreti. I risultati della prima edizione ci hanno convinti che la direzione sia giusta. Ora è il momento di accelerare”. "L'Associazione Italiana Nucleare dà il benvenuto alla seconda edizione di Nuclear Power Expo e invita gli stakeholder del settore nucleare italiano a partecipare a questo importante appuntamento di confronto e valorizzazione delle capacità, delle competenze e dell'eccellenza dell'industria nucleare nazionale", ha rimarcato Stefano Monti, presidente di Ain – Associazione Italiana Nucleare. Sul fronte della supply chain, le associazioni di categoria sono già operative. Paolo Fedeli, presidente di Aipe – Associazione Italiana Pressure Equipment, ha dichiarato: “La partecipazione di Aipe al Nuclear Power Expo rappresenta un momento particolarmente significativo all’interno del percorso avviato con il programma Aipe Nuclear, iniziativa nata per accompagnare le imprese italiane verso una maggiore comprensione e preparazione ai requisiti della supply chain nucleare. Il ritorno del nucleare nel dibattito energetico europeo, insieme allo sviluppo di nuove tecnologie come gli Smr, richiede una filiera industriale competente, strutturata e orientata alla Nuclear Safety Culture. Attraverso Aipe Nuclear vogliamo supportare concretamente le aziende in un percorso di crescita fatto di sensibilizzazione, formazione tecnica e orientamento ai principali standard del settore. La manifestazione sarà un’importante occasione di confronto tra industria, istituzioni e stakeholder per valorizzare il know-how manifatturiero italiano e favorire la costruzione di un ecosistema di competenze capace di cogliere le opportunità del mercato nucleare”. Ma costruire una filiera competitiva significa anche investire sulle persone e sui talenti di domani, a partire da chi oggi studia e si forma per lavorare nel settore. In questo senso, Céline Conreau, presidente di Win Italia – Women in Nuclear Italy ha dichiarato: “Per questa seconda edizione, grazie al sostegno di Npe, Win Italy continua a promuovere e incoraggiare i giovani, e in particolare le donne, a orientarsi verso l’ingegneria nucleare. L’Italia eccelle in questo campo e gli studenti italiani sono molto ricercati per lavorare in questo settore in tutta Europa. Npe rappresenta l’occasione ideale per aprire le porte agli attori italiani del settore dell’energia nucleare, che da decenni operano nelle centrali di tutto il mondo, e per dimostrare in tutta trasparenza la qualità e la dedizione che aiutano a comprendere quanto questo settore energetico sia sicuro, grazie alle conferenze organizzate ma anche alla possibilità di dialogare con i principali fornitori italiani”. Anche nell’edizione del 2026, Nuclear Power Expo ha ottenuto un ampio e qualificato sostegno istituzionale. I patrocini confermati includono, sul fronte istituzionale: Aeronautica Militare, Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Isin – Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, Regione Emilia-Romagna, Regione Liguria e Comune di Piacenza. Sul fronte delle associazioni di categoria e del mondo accademico: Ain – Associazione Italiana Nucleare, Aipe – Associazione Italiana Pressure Equipment, Aipnd – Associazione Italiana Prove Non Distruttive, Animp – Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale, Anver, Cepi, Cicpnd – Comitato Italiano Coordinamento Prove Non Distruttive, Cirten – Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare, Confapi Industria Piacenza, Confindustria Piacenza, Federacciai, Gisi, H2IT – Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile e Unione Parmense degli Industriali. Nuclear Power Expo si svolgerà in concomitanza con altre due manifestazioni di riferimento organizzate da Mediapoint & Exhibitions: Hydrogen Expo, dedicata al mondo dell’energia da idrogeno e delle celle a combustibile, e Cybsec Expo, focalizzata sulla sicurezza informatica e la protezione delle infrastrutture critiche.

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Pubblicato il 14 Maggio 2026