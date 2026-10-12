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Torino-Udinese, papera clamorosa di Okoye: Kulenovic ringrazia e firma il 2-1

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(Adnkronos) – Il Torino si riporta in vantaggio al 67′, ma a prendersi la scena è soprattutto il grave errore di Okoye. Il portiere dell’Udinese sbaglia completamente i tempi dell’uscita e travolge il compagno Bertola, lasciando la situazione in mano ai granata. 

Vlasic è il più rapido ad approfittarne e serve Kulenovic, appena entrato in campo. Il croato deve solo appoggiare il pallone con il destro per firmare il 2-1. Una vera e propria doccia fredda per l’Udinese, punita da una disattenzione pesantissima del proprio portiere proprio nel momento in cui la partita era nuovamente in equilibrio. 

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Pubblicato il 12 Ottobre 2026

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