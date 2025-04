(Adnkronos) – Tragedia a Volvera, in provincia di Torino. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, dopo aver ucciso a coltellate una coppia di vicini, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Aprile 2025