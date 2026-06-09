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Torino, ubriaco guida tir contromano in autostrada per 10 km: multato e denunciato

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(Adnkronos) –
Ubriaco, ha guidato il tir contromano in autostrada. L'autista di autoarticolato è stato denunciato dalla Polizia stradale della sezione di Novara – sottosezione di Romagnano Sesia, intervenuta dopo che era stata segnalata la presenza di un autoarticolato che percorreva contromano il tratto Romagnano Sesia – Vercelli Est. Dopo aver raggiunto il tratto interessato le due pattuglie hanno attivato il dispositivo safety-car per rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto ed evitare collisioni. Il tir è stato bloccato all’altezza dell’intersezione con l’A4 Torino-Milano e, al termine dei controlli l'uomo alla guida è risultato positivo alle prove con etilometro. Dalle verifiche è emerso che l’autoarticolato aveva percorso contromano l’A26 dall’altezza dello svincolo di Vercelli Est per circa 10 chilometri prima di essere bloccato dalla Polstrada e, lungo il tragitto, aveva urtato più volte il guard-rail. L’autista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente, con conseguente revoca della patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Giugno 2026

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