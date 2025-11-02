Attualità

Torino-Pisa 2-2, doppietta di Moreo poi la rimonta granata

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Torino e Pisa pareggiano 2-2 in un match valido per la decima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Per i nerazzurri doppietta di Moreo, a segno al 13' e al 29' su rigore; per i granata gol di Simeone al 42' e Adams al 48'. In classifica il Torino è decimo con 13 punti insieme a Sassuolo e Atalanta, il Pisa 17° a quota 6.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

E’ morto Giovanni Galeone, l’ex allenatore aveva 84 anni

25 minuti fa

Wta Finals, Paolini ko con Sabalenka nel match inaugurale del gruppo Graf

39 minuti fa

“Pianificava grave attentato jihadista in Germania”, arrestato un uomo a Berlino

56 minuti fa

Gaza, ritrovati i corpi di 3 ostaggi a Khan Younis. Ma Israele accusa Hamas: “Prendono tempo per riorganizzarsi”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio