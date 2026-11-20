(Adnkronos) – Una nuova manifestazione è cominciara nel pomeriggio di oggi a Torino dove centinaia di persone si sono date appuntamento a piazza Castello. “Contro guerra e carovita blocchiamo tutto. Viva l’Italia che sciopera”: è lo striscione che si è visto all’inizio del corteo, partito al culmine del venerdì dello sciopero generale.

“Dopo la giornata storica di oggi eccoci di nuovo in piazza per riprenderci ancora una volta le strade delle nostre città – hanno detto dal microfono – non abbiamo nulla da perdere ma tutto da prendere. Continuiamo a scendere in piazza contro il carovita e contro una finanziaria lacrime e sangue a cui rispondiamo prendendoci le piazze perché dobbiamo essere liberi di poter decidere del nostro futuro”.

Qualche momento di tensione si è verificato prima tra manifestanti e forze dell’ordine poco fa a Torino quando il corteo da via Po ha improvvisamente virato verso via Accademia Albertina con l’intento di raggiungere piazza Carlina. Un tentativo respinto dai reparti con due brevi momenti di contatto. Poi, il corteo e’ ripartito nuovamente diretto verso via Po. “Anche se di qua non siamo passati, lo faremo da un’altra parte non saranno certo le forze dell’ordine a fermarci”, hanno detto dal microfono i manifestanti.

Un nuovo tentativo dei manifestanti di oltrepassare il cordone delle forze dell’ordine poste a protezione di piazza Vittorio è stato respinto con l’utilizzo dell’idrante sul ponte che porta in piazza Gran Madre. I manifestanti giunti in corteo da corso Moncalieri, hanno girato sul ponte diretti a Piazza Vittorio ma l’avanzata e’ stata bloccata dai reparti contro i quali i manifestanti hanno iniziato un fitto lancio di oggetti e bottiglie di vetro.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026