Torino, neonato trovato in un cassonetto dei rifiuti: “Non è in pericolo di vita”

(Adnkronos) – Un neonato, chiuso in un sacchetto di plastica e con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati è stato trovato questa sera in un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese, nel torinese. A fare la scoperta un operaio 50enne che è stato attirato dai lamenti del piccolo provenienti dal cassonetto che di trova vicino alla sua abitazione. Immediati sono scattati i soccorsi, il piccolo è stato trasportato in ospedale a Cirié, dove e’ stato preso in cura dai sanitari. Al momento il neonato non e’ in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che, dopo aver coordinato il trasferimento del bimbo in ospedale, stanno ora svolgendo gli accertamenti del caso. Nel luogo dove è stato trovato il neonato al momento non sembrano essere presenti sistemi di sorveglianza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Gennaio 2024