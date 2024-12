Torino-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Napoli torna protagonista in Serie A. Per la 14esima giornata gli azzurri sfidano in trasferta il Torino, a caccia di punti preziosi per risalire una classifica che si sta facendo complicata. I granata sono infatti fermi a quota 15 punti, mentre gli uomini di Conte sono al comando a 29, ma con un solo punto di vantaggio sul gruppetto di squadre al secondo posto. La sfida tra Torino e Napoli è in programma oggi, domenica 1 dicembre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Linetty, Pedersen; Adams, Sanabria. All. Vanoli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte Torino-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia in streaming sulla piattaforma che attraverso smart tv.



Pubblicato il 1 Dicembre 2024