Torino-Napoli 3-0, tris granata e azzurri di Mazzarri sprofondano

(Adnkronos) – Il Torino batte il Napoli per 3-0 nel match in calendario oggi, 7 gennaio 2024, per la 19esima e ultima giornata della Serie A. I granata – che si impongono con i gol di Sanabria, Vlasic e Buongiorno – salgono a 27 punti e si portano ad una sola lunghezza dagli azzurri: i campioni d'Italia, fermi a 28 punti, sono in nona posizione, fuori dalla zona europea della classifica. Il Toro parte alla carica e si fa vivo in avvio con Zapata (5') e Vlasic (8'). Il Napoli, senza Osimhen, fatica a pungere nella prima fase del match. La formazione di Mazzarri non innesca Raspadori e Kvaratskhelia, i granata possono spingere senza preoccuparsi delle ripartenze partenopee. Al 21' il Torino va vicino al gol con il solito Vlasic, che da pochi passi non inquadra la porta. Al 25', finalmente, primo lampo del Napoli. Di Lorenzo crossa, Raspadori devia e Milinkovic Savic deve superarsi per mantenere la porta inviolata. I campioni d'Italia sembrano trovare fluidità, grazie soprattutto alla vivacità di Raspadori. Dietro, però, il Napoli rischia grosso al 36'. Sul cross di Zapata, serve un miracoloso intervento di Mario Rui per impedire a Bellanova di battere a colpo sicuro. L'equilibrio salta al 43'. Punizione di Ilic, Zapata devia e Sanabria ha il tempo per controllare e calciare: 1-0 per il Torino. Chi si aspetta la risposta del Napoli nella ripresa rimane deluso. L'ingresso di Mazzocchi, all'esordio in maglia azzurra, è disastroso. L'esterno impiega 4 minuti per farsi espellere: cartellino rosso per un fallaccio su Lazaro e Napoli in 10. Passano 2 minuti e cala il sipario sul match. Vlasic spara dal limite, 2-0 al 52' e Napoli in ginocchio. Il Toro è totalmente padrone della situazione e al 66' chiude i conti. Corner, Buongiorno decolla e insacca di testa: 3-0, game over. Il Torino non ha più bisogno di spingere, il Napoli non ha idee e forze per battere un colpo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Gennaio 2024