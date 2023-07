Torino, lasciano nipotina in auto per fare spesa: nonni denunciati

(Adnkronos) – Hanno lasciato una bimba di tre anni chiusa in macchina nel parcheggio di un centro commerciale alle porte del capoluogo piemontese perché dovevano fare la spesa e sono stati denunciati dai carabinieri per abbandono di minore. Protagonisti due nonni di origine spagnola, che avevano con loro la bimba poiché i genitori sono via in vacanza. La piccola è stata lasciata nell’auto nel tardo pomeriggio di ieri, ma qualcuno passando tra le vetture in sosta l’ha notata e ha dato l'allarme. Con le temperature di questi giorni, infatti, rischiava seri problemi di salute se fosse rimasta ancora al chiuso all’interno dell’abitacolo. Sono quindi arrivati i carabinieri, l'ambulanza e i vigili del fuoco che hanno forzato il finestrino e liberato la bambina che portata all'ospedale di Rivoli è ancora ricoverata per accertamenti ma la sue condizioni sono buone. Quando i nonni sono tornati alla vettura hanno trovato ad attenderli i carabinieri che li hanno portati in caserma e denunciati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Luglio 2023