Torino-Juve, espulsi Thiago Motta e Vanoli: cos’è successo

(Adnkronos) – Derby della Mole infuocato. Nel corso della stracittadina tra Juventus e Torino, sull’1-1 dopo il primo tempo (reti di Yildiz e Vlasic), gli animi si accendono e a inizio ripresa arriva l'espulsione per Thiago Motta e Paolo Vanoli. I tecnici delle due squadre sono stati allontanati dal campo dopo una rissa sfiorata tra le due panchine, in seguito a un fallo di Savona su Karamoh. A far scattare la scintilla tra i due tecnici, un episodio di campo: l'intervento (sul pallone) di Savona su Karamoh, al minuto 52. Un'entrata dura, ma corretta, che ha acceso gli animi di una partita già molto sentita. Quindi, il contatto ravvicinato tra i due allenatori Thiago Motta e Paolo Vanoli (dopo una frase pronunciata da quest'ultimo verso il suo avversario), entrambi usciti dalle rispettive aree e arrivati al contatto davanti all'arbitro Fabbri. E seguiti, da una parte e dall'altra, dai vari componenti delle panchine. Fabbri ha così espulso entrambi, indicando loro il percorso per raggiungere la tribuna. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Gennaio 2025