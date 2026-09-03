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Torino, investito da un’auto mentre tenta di sfuggire a controllo antidroga: in 50 circondano la polizia

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(Adnkronos) – Momenti di tensione ieri sera alla periferia nord di Torino, dove erano in corso i consueti controlli del territorio finalizzati a contrastare lo spaccio di stupefacenti da parte della polizia. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, per sfuggire al controllo degli agenti, si sarebbe dato alla fuga finendo, però, contro un’auto che non sarebbe riuscita a evitare l’impatto. Il fuggitivo è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale mentre subito dopo l’urto alcune decine di persone, una cinquantina, avrebbero circondato l’auto investitrice e alcune vetture delle forze dell’ordine. I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia municipale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2026

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