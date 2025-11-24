Attualità

Torino, grave neonata partorita in casa a Ciriè

(Adnkronos) – E’ grave in ospedale la bimba partorita in casa nella mattinata di oggi, lunedì 24 novembre, a Ciriè nel torinese. A quanto si è appreso, la piccola sarebbe stata trovata dai sanitari del 118 di Azienda Zero, allertati da un familiare della mamma, con la testolina in acqua.  La bimba è stata rianimata dal personale dell'ambulanza che l’ha prima trasportata nel vicino ospedale e successivamente trasferita in ospedale a Torino.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Sull’episodio è stata interessata anche la procura di Ivrea.  
Pubblicato il 24 Novembre 2025

