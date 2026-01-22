Attualità

Torino, giovane operaio muore incastrato in un macchinario a Brusasco

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Grave incidente sul lavoro nel torinese. Un giovane di 25anni è deceduto ieri sera a Brusasco, schiacciato da un macchinario utilizzato per caricare e sminuzzare il fieno. A trovarlo quando non c’era più nulla da fare sono stati i compagni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. La mamma del giovane è stata colta da malore e soccorsa dai sanitari del 118 di Azienda Zero. Secondo una prima ricostruzione, il giovane per cause ancora in corso di accertamento sarebbe caduto nella vasca del miscelatore in azione morendo sul colpo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Paolini-Jovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

4 minuti fa

Alcaraz-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

14 minuti fa

Tregua brevissima dal maltempo: dopo il Ciclone Harry arriva un treno di perturbazioni atlantiche

21 minuti fa

Nuova Zelanda, frana su un campeggio: molti dispersi fra cui bambini

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio