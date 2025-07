Torino, esplosione in condominio a Collegno: si scava tra macerie per cercare dispersi

(Adnkronos) – Esplosione in un condominio di Collegno nel Torinese. I vigili del fuoco stanno cercando tra le macerie eventuali dispersi. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre. Ancora non si conoscono le cause dell’accaduto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Luglio 2025