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Torino, ciclisti investiti da un’auto dopo lite: 4 feriti, uno in prognosi riservata

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(Adnkronos) –
Quattro ciclisti sono rimasti feriti, di cui uno in prognosi riservata, dopo essere stati investiti in seguito a una lite a Lanzo Torinese (Torino), oggi sabato 8 agosto. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, un uomo, alla guida di un’auto, avrebbe investito volontariamente i ciclisti dopo un diverbio per futili motivi probabilmente legati alla viabilità. Subito dopo l’accaduto, l'automobilista si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Saranno svolti accertamenti di natura tossicologica nei confronti dell'uomo. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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