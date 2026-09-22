Attualità

Torino, bimbo di 7 anni investito mentre era in bici: è grave

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Grave incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 in Corso Regina Margherita a Torino. Per cause ancora in corso di accertamento un bimbo di sette anni è stato investito. Soccorso dai sanitari del 118 di Azienda Zero il piccolo è stato intubato e trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.  Il piccolo ha riportato un grave politrauma. Al suo arrivo in ospedale, il bimbo è stato immediatamente trasferito in sala operatoria dove e’ in corso l’intervento per ridurre le lesioni riportate nell’incidente. Attualmente la prognosi è riservata. A quando si apprende, da una prima ricostruzione al momento dell’urto il bambino era a bordo di una bicicletta. Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno compiendo i rilievi gli agenti della polizia locale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Farmaceutica, Fresenius Kabi aumenta produzione terapie infusionali a Isola della Scala

19 minuti fa

Fresenius Kabi, Urso: “Nuova linea produttiva avanzata un esempio per imprese”

19 minuti fa

Pianta (Fresenius Kabi): “Nuova linea aumenta resilienza fornitura infusionali”

20 minuti fa

Nanni (Fresenius Kabi): “Nuova linea raddoppia velocità produzione”

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio