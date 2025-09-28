Attualità

Torino, bimbo cade dal balcone: è grave

(Adnkronos) – Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone di un piano rialzato a Torino. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio in corso Taranto. Il bambino, caduto probabilmente in maniera accidentale mentre giocava, è stato soccorso dal personale a bordo dell'ambulanza ed è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita in codice rosso.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


