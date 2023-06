Torino, bimba di 2 anni precipita da terzo piano: è grave

(Adnkronos) – È ricoverata in gravi condizioni all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino una bimba di poco più di due anni precipitata dal terzo piano di un stabile del quartiere San Donato a Torino. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. La piccola, di origini straniere, nella caduta avrebbe riportato importanti traumi al cranio, al torace e all’addome e ora si trova ricoverata in rianimazione. Per far luce sulle cause della caduta, sono al lavoro gli agenti della polizia, subito intervenuti sul posto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Giugno 2023