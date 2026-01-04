Attualità

Torino, 50enne trovata senza vita: ipotesi monossido di carbonio

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Potrebbe essere stata un’intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di una donna di 50 anni
ritrovata oggi priva di vita alla periferia nord di Torino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna si sarebbe addormentata nella sua stanza con un braciere acceso e sarebbe morta nel sonno a seguito delle inalazioni di monossido. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi necessari ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Siria, raid congiunto di Gb e Francia contro Isis vicino Palmira

1 ora fa

Crans-Montana, media: titolare ‘Le Constellation’ fu arrestato per sfruttamento prostituzione

1 ora fa

Domenica In, Enrica Bonaccorti e la malattia: “Sono in un limbo, aspetto risposte”

1 ora fa

United Cup, Italia-Svizzera 1-1: Paolini ko, poi super Cobolli batte Wawrinka. Decide il doppio misto

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio