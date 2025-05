Torino, 19enne ucciso con una coltellata in strada: caccia all’assassino

(Adnkronos) – Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso con una coltellata ieri sera a Torino. E' accaduto intorno alle 23.30 in zona Barriera di Milano. Da una prima ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto, il 19enne di origini africane è stato colpito a morte con un fendente alla schiena. Sul caso indaga la Squadra mobile e sono in corso gli accertamenti per risalire al responsabile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2025