Toponomastica, nuove targhe nelle strade periferiche

Va avanti il piano di installazione delle targhe di toponomastica avviato dal Comune di Foggia lo scorso 27 febbraio attraverso l’attività dell’assessorato e dell’ufficio competente lungo diverse strade del territorio comunale. Sono state apposte targhe in località Borgo Incoronata, particolarmente attese dalla comunità che vi abita; poi per contrassegnare il tracciato delle Strade Comunali 23, per continuare ancora con l’installazione completa della segnaletica lungo la Strada Comunale 7, Via Sprecacenere, Via del Mare, Via Trinitapoli, Strada Comunale 24, Via Cerignola, Strada Comunale 30, Via Camporeale, Strada del Salice Nuovo, Strada del Salice Nuovo- San Lorenzo, Via Castelluccio dei Sauri.Si tratta della prima, importante iniziativa pianificata dal Comune di Foggia in questo ambito, particolarmente delicato perché l’avanzamento dei lavori sulla viabilità comunale extraurbana facilita il reperimento dei numerosi residenti in tutte quelle aree, per i quali risulta problematica l’esatta individuazione degli indirizzi, con ripercussioni inevitabili per il servizio postale e per quelli di emergenza quali il soccorso sanitario, da parte degli organi di polizia e dei vigili del fuoco.Sempre in materia di Toponomastica Cittadina, si riunirà a breve la Commissione Consultiva nella composizione prevista dal nuovo decreto sindacale. L’attività della Commissione darà un significativo impulso all’iter delle pratiche di intitolazione già esaminabili, in vista dell’ulteriore step di ridenominazione e nuova intitolazione delle strade.“Stiamo mantenendo anche questo impegno e ringrazio il dirigente e il personale tutto dell’Ufficio Toponomastica: questa iniziativa era attesa da lungo tempo e favorirà una reale integrazione dei residenti nel tessuto urbano e sociale, senza più discriminazioni di sorta e venendo incontro ai cambiamenti demografici registrati negli ultimi anni” spiega l’assessora alla Toponomastica Daniela Patano.



Pubblicato il 23 Maggio 2026