Topo in platea mentre è in scena ‘Natale in casa Cupiello’, panico al Sistina

(Adnkronos) – Panico al Teatro Sistina a Roma durante lo spettacolo 'Natale in casa Cupiello' con Vincenzo Salemme quando, all’inizio dello spettacolo, un grosso topo è spuntato improvvisamente in platea creando il caos tra il pubblico in sala. Salemme, visibilmente in imbarazzo, ha detto agli spettatori che forse era meglio interrompere lo spettacolo e rimborsare i presenti in sala: "Vi rimborso io di tasca mia perché nessuno mi sta dicendo niente". Ma i fan di Salemme hanno iniziato a gridare ‘no’, ‘no’, ‘andiamo avanti’ e così, ‘Natale in casa Cupiello’ è andato in scena fino alla fine tra gli applausi del pubblico. (di Alisa Toaff) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Marzo 2024